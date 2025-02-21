Живущая в Чехии бывшая ведущая «Вестей» подала в суд на Роскомнадзор

Бывшая ведущая «Вестей» Фарида Курбангалеева подала в суд на Роскомнадзор

Живущая в Чехии бывшая ведущая программы «Вести» на канале «Россия 1» Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга; признана Минюстом РФ иноагентом) подала иск к Роскомнадзору. Данные об этом были опубликованы на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Исковое заявление поступило в суд 19 февраля. «Прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления», — указано в карточке дела. Дата заседания не назначена.

Ранее Курбангалеева заявила, что к ее родителям в Казани приходили следователи. «Если вкратце, то они расспрашивали их о том, как я докатилась до жизни такой — то есть стала преступницей высшей пробы, достойной экстрадиции», — написала экс-ведущая.

О том, что Генпрокуратура России потребовала от Чехии экстрадиции Курбангалеевой, стало известно 11 февраля. Журналистка предположила, что требование ведомства может быть связано с уголовными делами, возбужденными в отношении нее в России.

Курбангалееву обвиняют в публичных призывах к терроризму, оправдании террористической деятельности, а также в публичном распространении ложной информации о Российской армии. В июне суд в Москве заочно арестовал ее на два месяца.