Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:07, 21 февраля 2025Интернет и СМИ

Живущая в Чехии бывшая ведущая «Вестей» подала в суд на Роскомнадзор

Бывшая ведущая «Вестей» Фарида Курбангалеева подала в суд на Роскомнадзор
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: И Грянул Грэм / YouTube

Живущая в Чехии бывшая ведущая программы «Вести» на канале «Россия 1» Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга; признана Минюстом РФ иноагентом) подала иск к Роскомнадзору. Данные об этом были опубликованы на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Исковое заявление поступило в суд 19 февраля. «Прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления», — указано в карточке дела. Дата заседания не назначена.

Ранее Курбангалеева заявила, что к ее родителям в Казани приходили следователи. «Если вкратце, то они расспрашивали их о том, как я докатилась до жизни такой — то есть стала преступницей высшей пробы, достойной экстрадиции», — написала экс-ведущая.

О том, что Генпрокуратура России потребовала от Чехии экстрадиции Курбангалеевой, стало известно 11 февраля. Журналистка предположила, что требование ведомства может быть связано с уголовными делами, возбужденными в отношении нее в России.

Курбангалееву обвиняют в публичных призывах к терроризму, оправдании террористической деятельности, а также в публичном распространении ложной информации о Российской армии. В июне суд в Москве заочно арестовал ее на два месяца.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские истребители вступили в «дальний ракетный бой» с украинскими F-16. Что о нем известно?

      Раскрыты новые детали с суда над расправившейся с сыном россиянкой

      В Венгрии подтвердили поставки газа в ПМР по просьбе России

      Канье Уэст отреагировал на обвинения в изнасиловании

      В США заявили о ярости Трампа и желании полностью прекратить помощь Украине

      В соседней с Россией стране решили бороться с валютными спекуляциями

      У самолета с россиянами на борту отказал автопилот во время полета

      Российский посол рассказал о разочаровании британцев в поддержке Украины

      Замруководителя УФАС по Татарстану арестовали за превышение полномочий

      Спецпосланник Трампа рассказал о дружбе с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше