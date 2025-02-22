Кадыров рассказал о получении «Джихад-машин» чеченскими подразделениями в зоне СВО

Кадыров: Три подразделения из Чечни в зоне СВО получили «Джихад-машины» и дроны

Три подразделения из Чеченской Республики, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, получили партию автомобилей «Джихад-машина». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Помимо того, чеченские подразделения получили FPV-дроны, указал он. «Я уверен, что новая техника станет надежным помощником личному составу трех наших силовых подразделений в выполнении оперативно-боевых задач на фронтах СВО», — написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что глава Чечни рассказал о передаче бойцам в Донецкой народной республике партии из 15 «Джихад-машин». Уточнялось, что автомобили были произведены на предприятии «Чеченавто».

О планах начать производство «Джихад-машин» для военных нужд в Чечне заявили в январе 2023 года. Первые 100 таких автомобилей Кадыров отправил на СВО в октябре 2024 года.