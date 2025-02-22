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22:40, 22 февраля 2025Спорт

Капитан клуба КХЛ назвал необходимую сумму для жизни в Омске

Игрок «Авангарда» Шарипзянов: Для жизни в Омске может хватить до 100 тысяч
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Дамир Шарипзянов назвал необходимую сумму для жизни в Омске. Его слова приводит Legalbet.

По мнению 29-летнего защитника, жизнь в Омске обойдется дешевле, чем в Москве, поэтому может хватить до 100 тысяч рублей. «Тяжело подсчитать, сколько нужно для комфортной жизни. Квартира, садики. На самом деле можно жить на любую сумму. Главное — грамотно ее распределить», — заявил он.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Шарипзянов набрал 43 очка, забросив 11 шайб и сделав 32 результативные передачи в 58 матчах. «Авангард» идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 70 очков.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий назвал сумму, которая ему нужна для жизни в Китае. Он рассказал, что для комфортной жизни ему требуется семь-восемь тысяч евро.

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