Российский лыжник пожаловался на отсутствие одного блюда в Италии

Российский лыжник Власов пожаловался на отсутствие каши на сборе в Италии

Российский лыжник Арсений Власов пожаловался на отсутствие каши на учебно-тренировочном сборе в Италии. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что на сборах в России привык завтракать кашей, а в Италии блюдо пришлось заменить гранолой с йогуртом. «Пасту итальянскую брали на обед всегда, но я удивился, что ни разу не было пиццы!» — поделился он.

Группа российских лыжников в январе проводила сбор в Италии. На тренировочных комбинезонах спортсменов не было российской символики и указаны были только спонсоры.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от международных турниров.