Журова: Уверена, что кандидатуру тренера сборной Сергаевой утвердила Винер

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на смену тренера сборной России по художественной гимнастике. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что не знает Татьяну Сергаеву, однако уверена, что ее кандидатура была утверждена Ириной Винер. По ее мнению, Сергаева будет заниматься административными вопросами, а Винер продолжит работать с гимнастками. «Зная ее, не поверю, что она будет сидеть дома. Она не сможет без гимнастики», — добавила депутат.

Ранее президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров объявил о назначении Сергаевой. Она сменила на этом посту Винер, которая была главным тренером с 2001 года.

Сергаева — заслуженный тренер России. В течение 17 лет она была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям. Кроме того, она работала в академии Алины Кабаевой «Небесная грация».

Винер объявила об уходе из сборной России ранее, 12 февраля. Она добавила, что будет передавать накопленный опыт тренерам, занимающимся подготовкой будущих поколений звезд.