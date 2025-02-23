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00:18, 23 февраля 2025Спорт

17-летняя российская теннисистка рассказала о желании выпить шампанского после победы

Андреева о шампанском после победы на турнире WTA в Дубае: Жаль, мне еще 17 лет
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о желании выпить шампанского после победы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (ОАЭ). Ее слова приводит пресс-служба соревнований.

Андреева призналась, что мечтала о пресс-конференции с трофеем турнира WTA-1000 рядом. «И это, наконец, случилось! Но я видела, как победители турниров пьют бокал шампанского. Жаль, что мне еще 17 лет», — добавила она.

В финале турнира Андреева обыграла датчанку Клару Таусон. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (6:1), 6:1.

Для Андреевой эта победа стала первой на турнирах категории WTA 1000. Благодаря успеху в Дубае она поднимется на девятую строчку мирового рейтинга и станет первой ракеткой России.

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