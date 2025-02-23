Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Реал Мадрид
Сегодня
18:15 (Мск)
Жирона
Испания — Примера|25-й тур
Гавр
Сегодня
19:15 (Мск)
Тулуза
Франция — Лига 1|23-й тур
Бавария
Сегодня
19:30 (Мск)
Айнтрахт Ф
Германия — Бундеслига|23-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
19:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|26-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
21:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Лион
Сегодня
22:45 (Мск)
ПСЖ
Франция — Лига 1|23-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Леганес
Испания — Примера|25-й тур
10:16, 23 февраля 2025Спорт

Названы дата и место проведения товарищеского матча сборной России по футболу с Замбией

Матч сборной России по футболу с Замбией пройдет 25 марта в Москве
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки сборной России

Игроки сборной России. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга назвал дату и место проведения товарищеского матча сборной России по футболу с командой африканского государства. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, игра состоится 25 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. «Мы договорились о дате и месте матча, все документы подписаны», — добавил Каманга.

Ранее стали известны соперники сборной России по ближайшим товарищеским матчам. Помимо игры с Замбией, подопечные Карпина 6 июня дома встретятся с Нигерией, а 10 июня на выезде сыграют с Белоруссией.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Предсказаны изменения в отношениях Германии и России после выборов

      В Азии выразили обеспокоенность усилиями Трампа по Украине

      Бывший посол России в Британии назвал НАТО средством сдерживания США

      Температура в Москве в начале марта превысит норму

      Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области

      Медведев рассказал о панике в рядах врагов России

      Украинский боксер оценил победу Бивола над Бетербиевым

      В МИД раскрыли детали следующих переговоров России и США

      В Госдуме заявили об изгнании Украины Соединенными Штатами из клуба неприкасаемых

      Маск призвал чиновников США отчитаться о работе или уйти в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше