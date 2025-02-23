Названы дата и место проведения товарищеского матча сборной России по футболу с Замбией

Матч сборной России по футболу с Замбией пройдет 25 марта в Москве

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга назвал дату и место проведения товарищеского матча сборной России по футболу с командой африканского государства. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, игра состоится 25 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. «Мы договорились о дате и месте матча, все документы подписаны», — добавил Каманга.

Ранее стали известны соперники сборной России по ближайшим товарищеским матчам. Помимо игры с Замбией, подопечные Карпина 6 июня дома встретятся с Нигерией, а 10 июня на выезде сыграют с Белоруссией.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.