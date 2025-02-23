Счета бывшего знатока «Что? Где? Когда?» заблокировали

РИА Новости: Счета Ровшана Аскерова арестовали из-за непогашенной задолженности

Счета бывшего знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заблокировали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, арест счетов экс-знатока обусловлен неуплатой образовавшейся задолженности.

Ранее стало известно, что Аскеров оставил в России долг на сумму 130 тысяч рублей. Также отмечается, что против него возбуждено три исполнительных производства, последнее из которых — в начале февраля.

Минюст добавил Аскерова в перечень иноагентов в декабре 2022 года. Перед этим, в апреле, Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении бывшего знатока программы дело о реабилитации нацизма.