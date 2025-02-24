Футболист сборной России ответил на вопрос о сдерживании звездной болезни

Игрок сборной России Батраков о звездной болезни: Стараюсь оставаться таким же

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков ответил на вопрос о том, как сдерживает звездную болезнь. Его слова приводит «Чемпионат».

Батраков рассказал, что ему помогает окружение. «Родители меня хорошо воспитали. Стараюсь оставаться таким же, сам себя сдерживаю, чтобы не давать себе улетать. Я как играл в футбол, так и играю», — заявил он.

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах. В них игрок забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. В составе сборной России он сыграл в двух матчах, отметившись одним голом.

В 2024-м Батраков стал лауреатом премии «Первая пятерка». Его признали лучшим молодым футболистом года в Российской премьер-лиге (РПЛ).