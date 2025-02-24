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15:45, 24 февраля 2025Спорт

Нагорный пошутил над санкциями ЕС

Гимнаст Никита Нагорный о введении санкций ЕС: Не мешайте работать
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский гимнаст Никита Нагорный в своем Telegram-канале пошутил над тем, что власти Европейского союза (ЕС) ввели против него санкции.

«Мне на день рождения так часто не звонили, что случилось? Не мешайте работать!» — написал спортсмен. К посту он прикрепил фото в кабинете.

Ранее, 24 февраля, ЕС ввел санкции против Нагорного. До этого против спортсмена ввели санкции США и Канада.

Нагорный завоевал золото Олимпийских игр в Токио в командных упражнениях, он также является серебряным призером Игр в этой дисциплине на Играх-2016. Кроме того, в активе россиянина две бронзы ОИ-2020 в индивидуальных соревнованиях. С декабря 2020 года Нагорный возглавляет Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия».

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