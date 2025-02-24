Национальный центр «Россия» и его гендиректор попали под санкции ЕС

ЕС ввел санкции против центра «Россия» и его гендиректора Натальи Виртуозовой

В новом пакете санкций Европейского союза (ЕС) под ограничения попали Национальный центр «Россия» и его генеральный директор Наталья Виртуозова. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС о введении 16-го пакета санкций против России.

Согласно документу, решение принято в понедельник, 24 февраля.

Виртуозову внесли в санкционный список на фоне того, что вся ее деятельность, в том числе в составе центра «Россия», якобы направлена на отражение и реализацию политики российских властей. Также упомянуто, что на выставках центра были организованы экспозиции, посвященные Украине и специальной военной операции России.

Все это якобы несет угрозу «территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС приняли решение касательно 16-го пакета санкций против России в понедельник, 24 февраля. Речь идет о запрете на импорт первичного алюминия, продаже игровых консолей и внесении в список 73 единиц так называемого теневого флота.

Незадолго до этого также министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал самый большой пакет санкций против России с начала конфликта на Украине. Позже стало известно о том, что Австралия вводит новый пакет санкций в отношении россиян и российских организаций. Аналогичное решение приняли власти Новой Зеландии.