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06:11, 24 февраля 2025Спорт

Названы пять способов сделать тренировки эффективнее

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Руководитель кафедры физической культуры и спорта в Университете Бонда, профессор Питер Риберн назвал пять способов сделать тренировки эффективнее. Его слова приводит Men Today.

Для начала следует определить цель тренировок, проконсультироваться с врачом и составить программу тренировок. Далее необходимо спать достаточное количество часов. Отмечается, что тренировки помогут улучшить качество сна, однако не избавят от бессонницы.

Риберн обратил внимание на то, что питание не менее важно, чем сами тренировки, и посоветовал не переедать, а также пить достаточное количество воды. Последний совет — выбирать удобную одежду и обувь.

Ранее фитнес-тренер Стюарт Картер назвал лучшую тренировку для похудения после 40 лет. Он предложил включить в занятия приседания с махами, планку с поворотами таза, упражнение «скалолаз», скручивания, а также повороты в приседе.

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