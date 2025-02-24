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09:32, 24 февраля 2025Из жизни

Трехметровый питон проглотил собаку

В ЮАР гигантский питон проглотил собаку
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: @middelburgobserver / TikTok

В Южно-Африканской Республике трехметровый питон проглотил джек-рассел-терьера. Об этом сообщает сайт News24.

Когда житель провинции Лимпопо Калли Крюгер обнаружил у себя на участке гигантскую змею, он сразу же вызвал змееловов. Приехали председатель местного герпетологического клуба Фани Стридом и его помощник Карел Кутцер. Они изловили питона и позднее отпустили его в местном заказнике.

На следующий день Крюгер обнаружил, что его собака бесследно исчезла, и снова позвонил змееловам. «Он сказал нам, что утром пересчитал своих коз, и они все были на месте, а его джек-рассел куда-то делся», — рассказывает Стридом.

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Специалисты пришли к выводу, что собаку съел питон. «Мы видели, что он проглотил что-то крупное, и думали, что это одна из местных коз», — сообщил Фани. Однако, по его словам, это лишь предположение. Змея так и не срыгнула свою добычу, поэтому остается только догадываться, что именно было у нее в брюхе.

Ранее сообщалось, что в Индонезии гигантский питон съел 50-летнюю женщину, мать четверых детей. Позже змею нашли, тело женщины удалось извлечь.

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