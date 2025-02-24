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14:44, 24 февраля 2025Спорт

Тренер назвала выполняемые лежа на боку эффективные упражнения

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-тренер Лора Уилсон назвала эффективные упражнения, которые можно выполнить лежа на боку. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовала выполнять подъемы ног, сведение рук, круговые движения и движения ногами «велосипед», так как они задействуют ключевые группы мышц, обеспечивая сжигание жира во всем теле. Для более интенсивного сжигания калорий и дополнительного сопротивления Уилсон предложила добавить утяжелители для лодыжек.

Тренер заявила, что положение лежа на боку задействует внешнюю поверхность бедер, а также пресс и мышцы спины, стабилизирующие туловище. Она посчитала, что эти упражнения будут полезны тем, кто испытывает боли в спине при выполнении других упражнений.

Ранее фитнес-тренер Стюарт Картер назвал лучшую тренировку для похудения после 40 лет. Он предложил включить в занятия приседания с махами, планку с поворотами таза, упражнение «скалолаз», скручивания, а также повороты в приседе.

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