Тренер назвала выполняемые лежа на боку эффективные упражнения

Фитнес-тренер Лора Уилсон назвала эффективные упражнения, которые можно выполнить лежа на боку. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовала выполнять подъемы ног, сведение рук, круговые движения и движения ногами «велосипед», так как они задействуют ключевые группы мышц, обеспечивая сжигание жира во всем теле. Для более интенсивного сжигания калорий и дополнительного сопротивления Уилсон предложила добавить утяжелители для лодыжек.

Тренер заявила, что положение лежа на боку задействует внешнюю поверхность бедер, а также пресс и мышцы спины, стабилизирующие туловище. Она посчитала, что эти упражнения будут полезны тем, кто испытывает боли в спине при выполнении других упражнений.

Ранее фитнес-тренер Стюарт Картер назвал лучшую тренировку для похудения после 40 лет. Он предложил включить в занятия приседания с махами, планку с поворотами таза, упражнение «скалолаз», скручивания, а также повороты в приседе.