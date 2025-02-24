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16:30, 24 февраля 2025Мир

В МИД объяснили причину нападения на российское генконсульство в Марселе

Захарова: Нападение на генконсульство в Марселе следствие антироссийской истерии
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Нападение на российское генконсульство в Марселе стало следствием нагнетаемой во Франции антироссийской истерии. Такое объяснение дала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликован на сайте Министертсва иностранных дел РФ.

«Еще раз повторим, что в этих условиях вопросы обеспечения безопасности российских загранучреждений во Франции должны стать предметом самого пристального внимания для местных властей в строгом соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях 1961 и 1963 года», — сказано в публикации.

Ранее возле российского представительства, расположенного на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, ориентировочно в 10 утра по московскому времени произошел взрыв. Россиян среди пострадавших нет. На место происшествия прибыли порядка 30 пожарных. Обстоятельства случившегося выясняются.

Официальный представитель МИД заявила, что Москва требует от Франции исчерпывающих мер по расследованию взрывов на территории российского диппредставительства. По словам Захаровой, случившееся на территории генконсульства РФ имеет все признаки теракта.

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