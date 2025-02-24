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18:40, 24 февраля 2025Силовые структуры

В одном из российских городов начали орудовать «киллеры курьеров»

В Москве появилась банда «киллеров курьеров»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

В Москве появилась банда «киллеров курьеров», которые воруют оставленные у дверей заказы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, правоохранители зафиксировали уже несколько случаев в разных районах Москвы и Подмосковья. Злоумышленники выслеживают курьеров около дарксторов, следуют с ними до квартиры, притворяясь обычными жильцами. Когда доставщик уходит, оставляя заказ у двери, нарушители крадут всю покупку или ее часть, которая больше им понравилась.

Ранее жительница Москвы обвинила в нападении курьера, который доставлял ей суши.

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