В одном из российских городов начали орудовать «киллеры курьеров»

В Москве появилась банда «киллеров курьеров»

В Москве появилась банда «киллеров курьеров», которые воруют оставленные у дверей заказы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, правоохранители зафиксировали уже несколько случаев в разных районах Москвы и Подмосковья. Злоумышленники выслеживают курьеров около дарксторов, следуют с ними до квартиры, притворяясь обычными жильцами. Когда доставщик уходит, оставляя заказ у двери, нарушители крадут всю покупку или ее часть, которая больше им понравилась.

Ранее жительница Москвы обвинила в нападении курьера, который доставлял ей суши.