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14:50, 24 февраля 2025Интернет и СМИ

Зеленского уличили во лжи о попавшем в украинскую тюрьму американском журналисте

Депутат Рады Дубинский: Зеленский знает об американском журналисте Лире
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Лира Гонсало

Лира Гонсало. Фото: Guruguru / Wikipedia

Президент Украины Владимир Зеленский знает об американском журналисте Гонсало Лире, который попал в украинскую тюрьму и умер. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Депутат уличил во лжи Зеленского, заявившего о том, что он не знает о Лире. «Мы-то знаем, что знаешь. И доказательства у нас есть», — написал Дубинский.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве заверил, что не знает об американском журналисте. «Я не знаю этого человека и никогда его не знал. Не знаю, относится ли он к разведке и имеет ли какое-то отношение к России», — заявил Зеленский, говоря о Лире.

12 января американский журналист Такер Карлсон сообщил, что Лира ушел из жизни в украинской тюрьме. Он рассказал, что журналист был осужден за критику правительства Зеленского и подвергался пыткам в тюрьме. Позднее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск обвинил президента Украины в расправе над американским журналистом.

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