17-летняя теннисистка рассказала о тратах более полумиллиона долларов призовых

Теннисистка Андреева заявила, что призовые за победу в Дубае отдаст отцу

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как потратит более полумиллиона долларов (597 тысяч) призовых, заработанных за победу на турнире серии WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Ее слова приводит «Ъ».

17-летняя спортсменка заявила, что из-за несовершеннолетия у нее пока нет счета в банке, поэтому все деньги она отдаст отцу, который распоряжается финансами. «Попрошу только немного на какой-нибудь маленький подарочек для себя. Правда, еще не решила, на какой именно», — добавила теннисистка.

22 февраля Андреева выиграла турнир WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). В финале она в двух сетах победила датчанку Клару Таусон.

Для Андреевой эта победа стала первой на турнирах категории WTA 1000. Благодаря успеху в Дубае она поднялась на девятую строчку мирового рейтинга и стала первой ракеткой России.