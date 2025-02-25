В ЕС возмутились из-за организованной США финансовой блокады одной страны

В ЕП возмутились из-за организованной США финансовой блокады против Кубы

Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран возмутилась ситуацией с дошедшем до финансовой блокады давления, организованного США против Кубы. Об этом говорится в обращении евродепутатов к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Куба подвергается экономической, торговой и финансовой блокаде, в одностороннем порядке введенной Соединенными Штатами, применение которой усугубляется ее экстерриториальными масштабами и принятием других мер, таких как включение Кубы в американский список так называемых "стран-спонсоров терроризма"», — пишут они.

Блокада, введенная против Кубы, оказала существенное воздействие на экономику страны, что привело к серьезным последствиям для условий жизни ее населения. Компании, в том числе из стран-членов ЕС, сокращают или прекращают сотрудничество с Кубой перед лицом угроз и принудительных мер со стороны США. Включение Кубы в американский список так называемых «стран-спонсоров терроризма» вынудило несколько финансовых учреждений приостановить свои операции со страной, включая переводы на покупку продовольствия, медикаментов, топлива и других товаров первой необходимости группа евродепутатов текст обращения к Еврокомиссии

Кроме того, они напомнили, что Генассамблея ООН 32 раза призывала к прекращению этой блокады. В связи с этим они спрашивают, какие действия ЕС намерен предпринять для исключения Кубы из списка «стран-спонсоров терроризма».

В конце января президент США Дональд Трамп отменил указ Джо Байдена и спустя всего шесть дней вновь внес Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Сообщалось, что указ Байдена был частью сделки, в результате которой Гавана согласилась освободить 553 политических заключенных, однако на данный момент на свободу вышли только 88 человек.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель на своей странице в соцсети X раскритиковал решение Трампа, назвав его «актом высокомерия и пренебрежения к правде».

В России решение Трампа по Кубе также раскритиковали. Так, официальный представителя МИД России Мария Захарова отметила, что причины, по которым Кубу вновь включают в данный перечень государств, непонятны. «Совершенно очевидно, что на самом деле речь идет не о борьбе с терроризмом. Предыдущая американская администрация заявила об отсутствии каких-либо свидетельств поддержки Кубой международного терроризма. И это остается неоспоримым фактом», — говорилось в опубликованном заявлении МИД РФ.