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06:06, 26 февраля 2025Спорт

17-летняя теннисистка рассказала о праздновании победы на турнире WTA

Теннисистка Андреева: У меня не было вечеринки после победы на турнире WTA 1000
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева в интервью YouTube-каналу «Больше» рассказала о праздновании победы на турнире серии WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

17-летняя спортсменка заявила, что у нее не было большой вечеринки. «Меня пофотографировали, потом пошла в такой мини-ресторан в отеле. Посидели часик, отпраздновали и разошлись. Потом, в восемь утра уже у меня был самолет», — поделилась подробностями она.

22 февраля Андреева выиграла турнир WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). В финале она в двух сетах победила датчанку Клару Таусон.

Для Андреевой эта победа стала первой на турнирах категории WTA 1000. Благодаря успеху в Дубае она поднялась на девятую строчку мирового рейтинга и стала первой ракеткой России.

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