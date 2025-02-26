Фреска в Помпеях раскрыла тайну древнего культа

Reuters: Фрески в Помпеях раскрыли детали тайного культа Диониса

Итальянские археологи обнаружили на месте разрушенного города Помпеи гигантскую фреску, которая раскрывает детали одного из древних обрядов. Об этом сообщает Reuters.

Найденный учеными фриз — декоративная композиция в виде горизонтальной полосы — датируется 40-30 годами до нашей эры. Фреска расположена практически в полную величину, она охватывает три стены банкетного зала. Здесь представлены изображения обрядов посвящения последователей бога вина, плодородия и театра Диониса.

По словам археологов, так называемые мистерии Диониса — тайные религиозные обряды, прошедшим которые обещали достичь просветления и обеспечить себе загробную жизнь. В рамках культа Диониса участники проходили обряд инициации, о чем и свидетельствовали настенные изображения.

На гигантском фризе изображены танцовщицы и охотницы, несущие на плечах заколотую козу и держащие в руках меч и внутренности животного. В центре композиции элегантно одетая женщина — судя по всему, она ожидает обряда инициации. Также на фреске изображены принесенные в жертву божеству олененок, кабан, петухи и рыба.

«Через 100 лет сегодняшний день будут помнить как исторический, потому что это открытие имеет историческую ценность», - заметил министр культуры Италии Алессандро Джули. По его словам, фриз является уникальным свидетельством малоизвестных аспектов жизни древнего Средиземноморья.

В мае 2024 года археологи нашли в Помпеях детские рисунки гладиаторских боев. Специалисты пришли к выводу, что дети, сделавшие эти рисунки, были непосредственными свидетелями гладиаторских сражений.