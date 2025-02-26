Фитнес-тренер назвал причины дряблости внутренней поверхности бедра

Фитнес-тренер Денис Соломин назвал причины, по которым мышцы внутренней поверхности бедра становятся дряблыми и слабыми. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист упомянул длительное сидение. «Особенно ярко дряблость внутренней поверхности бедер заметна у девушек, когда они сидят, сведя колени вместе, а стопы ставят шире колен. В таком положении мышцы постепенно укорачиваются», — заявил тренер.

Второй причиной он назвал нарушенную работу мышц живота. «Вываленный низ живота, сутулость, впалая грудная клетка говорят о том, что на этой линии есть проблемы. И это не менее частая причина дряблости внутренней поверхности бедра», — заявил Соломин.

Ранее Соломин рассказал, какую физическую активность выбрать для жиросжигания. Специалист отметил, что для похудения важны как силовые, так и кардиотренировки.