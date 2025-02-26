Главу букмекерской компании России оставили под стражей

Мосгорсуд признал законным арест главы «Фонбета» Анохина за дачу взятки

Мосгорсуд признал законным арест главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, обвиняемого в даче взятки сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает издание «Известия».

Рассмотрев апелляционную жалобу, было оставлено без изменений решение Тверского суда столицы.

30 января Анохина отправили в СИЗО до 29 марта. Он признал свою вину и дал подробные показания на соучастников. Заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол заключил досудебное соглашение.

Также по делу арестованы сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Центральному административному округу Москвы, адвокат и бывший сотрудник полиции.

По данным следствия, Анохин обналичил для дачи взятки 60 миллионов рублей, но львиную часть из них получили посредники. Он хотел с помощью денег избежать привлечения к уголовной ответственности за хищение выделенных из бюджета на развитие спорта в Московском регионе средств.