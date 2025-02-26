Гол Месси помог «Интер Майами» выйти в 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Гол Лионеля Месси помог «Интер Майами» обыграть «Спортинг Канзас-Сити»

«Интер Майами» обыграл «Спортинг Канзас-Сити» в ответном матче 1/16 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 26 февраля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Интера». Победить команде помог гол Лионеля Месси, кроме того, отличились Луис Суарес и Тадео Альенде. У команды из «Канзас-Сити» гол на счету Мемо Родригеса.

В стартовом составе «Спортинга» на поле вышел россиянин Магомед Шапи-Сулейманов. Он провел на поле 58 минут и не отметился результативными действиями.

«Интер Майами» по сумме двух матчей обыграл «Спортинг Канзас-Сити» и вышел в 1/8 финала турнира. Там клуб Месси встретится с ямайской командой «Кавалер»