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14:07, 26 февраля 2025Мир

Лавров потребовал от Франции объяснений по использованию замороженных активов РФ

Лавров потребовал от Франции объяснений по использованию прибыли с активов РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров потребовал от Парижа объяснений слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможности использования прибыли, полученной с замороженных в европейских странах активов РФ. Дипломат задал вопрос в ходе пресс-конференции по итогам визита в Катар, передает ТАСС.

«Москва хочет попросить Париж объяснить, в каком документе разрешается использовать прибыль с того, что было своровано», — отметил министр.

Ранее Лавров заявил, что тема замороженных российских активов будет оставаться на повестке переговоров России и западных стран. По словам министра, возможные действия Запада против замороженных активов не останутся без ответа Москвы.

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