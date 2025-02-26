Лавров потребовал от Франции объяснений по использованию замороженных активов РФ

Лавров потребовал от Франции объяснений по использованию прибыли с активов РФ

Глава МИД России Сергей Лавров потребовал от Парижа объяснений слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможности использования прибыли, полученной с замороженных в европейских странах активов РФ. Дипломат задал вопрос в ходе пресс-конференции по итогам визита в Катар, передает ТАСС.

«Москва хочет попросить Париж объяснить, в каком документе разрешается использовать прибыль с того, что было своровано», — отметил министр.

Ранее Лавров заявил, что тема замороженных российских активов будет оставаться на повестке переговоров России и западных стран. По словам министра, возможные действия Запада против замороженных активов не останутся без ответа Москвы.