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11:54, 26 февраля 2025Ценности

42-летняя Наталья Водянова вышла в свет в платье с экстремальным разрезом

Модель Наталья Водянова открыла гала-вечер в платье с экстремальным разрезом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Ксении Собчак

Российская супермодель Наталья Водянова открыла гала-вечер благотворительного фонда Naked Heart Foundation в Дубае в наряде с экстремальным разрезом. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале журналистки Ксении Собчак.

42-летняя манекенщица вышла в свет в красном пышном платье с глубоким декольте и экстремальным разрезом, который демонстрировал ее ноги. При этом звезде уложили распущенные волосы и нанесли макияж.

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«Наташа, ты такая умница. Восхищаюсь и сижу, как верховная, рядом с красотками. Невероятно красивый и изысканный показ. И, оказывается, декорации с ним совпали случайно, но красный, конечно, не только Наташин, но и Улин [Ульяна Сергеенко] цвет. Очень изысканно», — написала Собчак.

В январе Наталья Водянова снялась без штанов для модного бренда. 42-летняя модель предстала в расстегнутой белой рубашке и кружевном бюстгальтере.

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