42-летняя Наталья Водянова вышла в свет в платье с экстремальным разрезом

Модель Наталья Водянова открыла гала-вечер в платье с экстремальным разрезом

Российская супермодель Наталья Водянова открыла гала-вечер благотворительного фонда Naked Heart Foundation в Дубае в наряде с экстремальным разрезом. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале журналистки Ксении Собчак.

42-летняя манекенщица вышла в свет в красном пышном платье с глубоким декольте и экстремальным разрезом, который демонстрировал ее ноги. При этом звезде уложили распущенные волосы и нанесли макияж.

«Наташа, ты такая умница. Восхищаюсь и сижу, как верховная, рядом с красотками. Невероятно красивый и изысканный показ. И, оказывается, декорации с ним совпали случайно, но красный, конечно, не только Наташин, но и Улин [Ульяна Сергеенко] цвет. Очень изысканно», — написала Собчак.

В январе Наталья Водянова снялась без штанов для модного бренда. 42-летняя модель предстала в расстегнутой белой рубашке и кружевном бюстгальтере.