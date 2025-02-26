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14:44, 26 февраля 2025Наука и техника

В Windows 11 отключат поддержку приложений Android

Microsoft отключит поддержку Android-приложений в Windows 11 5 марта
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft приготовилась отключить поддержку мобильных приложений в Windows 11. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Как было известно раньше, Microsoft признает устаревшей технологию Windows Subsystem for Android (WSA) 5 марта. WSA — подсистема, которая позволяла запускать из-под операционной системы (ОС) Windows приложения, созданные под Android. В компании отметили, что больше не будут развивать это направление.

Журналисты Windows Latest заметили, что напоследок IT-гигант выпустил для WSA обновление 2407.40000.4.0. «Но не обольщайтесь. Апдейт не добавляет никаких новых функций и является скорее патчем безопасности», — отметили авторы, подчеркнув, что разработчики выполняют свои обязательства до конца.

В материале говорится, что Windows Subsystem for Android была одной из главной функций новой Windows 11 — на презентации ОС в 2021 году ей уделили достаточно много времени. Однако функция запуски мобильных приложений на компьютере не проработала и четыре полных года. Авторы издания заключили, что, к счастью, для Windows разработано множество сторонних эмуляторов и сервисов для работы с Android-приложениями.

В конце февраля Microsoft обновила меню «Пуск» для Windows 11. Так, теперь пользователи могут выбрать сортировку программ по категориям или в алфавитном порядке.

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