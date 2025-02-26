«Революция в физике». Ученые обнаружили доказательство существования параллельных миров. Что об этом известно?

News Frol: Физики обнаружили доказательство существования параллельной вселенной

Швейцарские и американские физики получили первые доказательства существования параллельных миров. Группе иностранных специалистов удалось найти аномальные квантовые флуктуации в мощном ускорителе частиц, не поддающиеся объяснению стандартными физическими законами.

Как пояснил ведущий эксперт проекта, полученные данные могут свидетельствовать о существовании невидимой «теневой» вселенной, взаимодействующей с реальностью, в которой пребывают жители Земли, на субатомном уровне.

Некоторые исследователи уже поспешили назвать данное открытие «революцией в физике», сравнивая его с открытием гравитационных волн.

В случае подтверждения этой гипотезы человечество сможет открыть для себя путь к новым технологиям, в том числе к межпространственным путешествиям, говорится в материале.

Данный материал был опубликован на ненаучном портале News Frol, названном по фамилии учредителя и главного редактора, который является и автором всех материалов. В нем не приводится ссылок на какие-либо исследования ученых, а указанная информация не позволяет сделать вывод о корректности изложения данных физиков автором публикации

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Что известно о существовании параллельных миров

В 80-е годы американские и советские ученые предположили, что при физическом расширении на ранней стадии Большого взрыва образовалась сеть вселенных, напоминающая сцепленные между собой мыльные пузыри. Согласно их теории, человечество живет внутри одного из таких пузырей и не имеет возможности увидеть, что происходит в других.

Теорию Мультивселенной пока не удалось никому ни доказать, ни опровергнуть, однако ученые любят ее за то, что она открывает широкие перспективы для новых теоретических построений.

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Тему существования зеркальной вселенной нередко используют в своих работах писатели-фантасты. Обычно в таких произведениях рассказывается о встрече с двойниками или изменении личной судьбы героя. При этом концепция зеркальной вселенной, то есть параллельного мира, существует и в теоретической космологии.

Так как физики путем экспериментов вычислили, что наша вселенная состоит в основном из материи, а антивещества в ней почти нет, чтобы объяснить данное явление в 90-е годы специалисты выдвинули гипотезу о том, что вместе с «материальной» вселенной, в которой живет человечество, образовалась ее зеркальная пара, заполненная антиматерией. Позже было доказано, что обе вселенные имеют свое время, совпадающее с ростом энтропии, но общее его направление сохраняется. Таким образом, гипотеза зеркальных вселенных действительно согласуется с физической теорией и не противоречит второму закону термодинамики.

Ученые предложили искать пришельцев по одному признаку

До этого ученые из Гарвардского университета высказали гипотезу, согласно которой развитые цивилизации могут создавать черные дыры для обеспечения своей планеты неисчерпаемым источником энергии. Так, планеты, на орбитах которых вращаются миниатюрные черные дыры, могут указывать на то, что на них живут высокоразвитые внеземные цивилизации.

Так, идея профессора астрофизики Ави Леба заключается в том, что черные дыры могут использоваться для получения энергии, полагаясь на процессы, связанные с излучением Хокинга. Специалист считает, что пришельцы могут создавать маленькую черную дыру, которая будет вращаться вокруг родной планеты цивилизации, испуская энергию в виде излучения. Она может быть весом около 100 тысяч тонн и обеспечивать планету энергией на неопределенный срок.

По мнению Леба, создание управляемых черных дыр может быть доступно цивилизациям, стоящим на следующей ступени технологического развития.

При этом ранее ученые Университета Ватерлоо и Мадридского университета Комплутенсе опровергли существование кугельблицов — черных дыр, которые возникают при высокой концентрации света в одной точке.