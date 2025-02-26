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16:50, 26 февраля 2025Спорт

Роналдо оценил величие Роналду

Роналдо отказался считать Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо оценил величие форварда саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Его слова приводит Mundo Deportivo.

Бразилец отказался считать португальца лучшим игроком в истории. «Он добился удивительных результатов, он забивает голы различными способами, менял позицию на поле, играл и как вингер, и как нападающий. Это нелегко. Он один из лучших в истории», — заявил Роналдо.

Ранее Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории. «Я лучший бомбардир в истории футбола. Я не видел никого лучше меня. Я говорю это от чистого сердца», — заявил португалец.

Роналду завоевывал «Золотой мяч» пять раз в карьере. Роналдо, завершивший карьеру в 2011 году, дважды удостаивался трофея.

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