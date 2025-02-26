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10:33, 26 февраля 2025Наука и техника

SpaceX завершила расследование инцидента в ходе седьмого запуска Starship

SpaceNews: SpaceX завершила расследование инцидента в ходе 7-го запуска Starship
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Gabriel V. Cardenas / Reuters

Компания SpaceX завершила расследование инцидента в ходе седьмого запуска многоразовой транспортной системы Starship. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По данным компании, утечка топлива, которая привела к взрыву второй ступени Starship, вызвана сильным гармоническим откликом на возгорание, произошедшее вблизи одного из двигателей. «В конечном итоге это привело к тому, что все двигатели Starship, кроме одного, выполнили заданные процедуры выключения и в конечном итоге спровоцировали потерю связи с кораблем», — заявили в SpaceX.

В компании заметили, что подобное поведение системы не было обнаружено в ходе наземных испытаний.

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Ранее издание NSF сообщило, что SpaceX практически готова к восьмым летным испытаниям многоразовой транспортной системы Starship.

В январе SpaceNews сообщило, что Управление гражданской авиации США начало расследование взрыва второй ступени многоразовой транспортной системы Starship, произошедшее в ходе 7-х летных испытаний.

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