Управление гражданской авиации США начало расследование взрыва Starship

Управление гражданской авиации США начало расследование взрыва корабля Starship

Управление гражданской авиации США начало расследование взрыва второй ступени многоразовой транспортной системы Starship. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По данным регулятора, обломки космического корабля упали на острова Теркс и Кайкос, где нанесли материальный ущерб. Регулятор потребовал от компании SpaceX провести расследование причин случившегося с кораблем. Жители самих островов заявили, что причинен минимальный ущерб. На снимках, опубликованных в сети, на пляжах Теркс и Кайкос можно увидеть упавшие термоплитки обшивки космического корабля.

Ранее пилоты пассажирского самолета сняли на видео падение обломков Starship.

По данным портала Airlive, пассажирские воздушные суда, выполнявшие рейсы над Атлантическим океаном, изменили маршруты из-за падения обломков космического корабля.

В ходе седьмых летных испытаний системы Starship ее первую ступень удалось поймать, тогда как связь со второй была утеряна.