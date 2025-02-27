Отец лишившегося лица при нападении собак российского ребенка высказался о трагедии

Переживший нападение собак в Сочи и лишившийся лица мальчик — единственный сын в семье, на которого отец возлагал все надежды. Об этом заявил Валентин, отец пострадавшего, его слова приводит Telegram-канал Kub Mash.
По словам россиянина, он не знает, что ему делать дальше. «У него нет лица, реально нет. Его собаки съели от глаз до нижней губы (...) Получается, какая-то свора собак съела его лицо. И все. Как мне поступить?» — высказался о трагедии отец ребенка.
Житель Сочи добавил, что его сын сейчас проходит лечение в Краснодаре.
Трагедия произошла в среду, 26 февраля, на территории садового товарищества в селе Лесное Адлерского района Сочи. Животные сорвались с привязи и напали на ребенка. Ранее стало известно, что владелец набросившихся на ребенка собак не кормил животных десять дней, и те сорвались с цепи. Отцу мальчика пришлось собственноручно собирать и упаковывать фрагменты лица сына, чтобы отправить врачам.