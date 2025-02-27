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11:09, 27 февраля 2025Россия

Отец лишившегося лица при нападении собак российского ребенка высказался о трагедии

Житель Сочи Валентин о пережившем нападение собак сыне: У него нет лица, реально
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

Переживший нападение собак в Сочи и лишившийся лица мальчик — единственный сын в семье, на которого отец возлагал все надежды. Об этом заявил Валентин, отец пострадавшего, его слова приводит Telegram-канал Kub Mash.

По словам россиянина, он не знает, что ему делать дальше. «У него нет лица, реально нет. Его собаки съели от глаз до нижней губы (...) Получается, какая-то свора собак съела его лицо. И все. Как мне поступить?» — высказался о трагедии отец ребенка.

Житель Сочи добавил, что его сын сейчас проходит лечение в Краснодаре.

Трагедия произошла в среду, 26 февраля, на территории садового товарищества в селе Лесное Адлерского района Сочи. Животные сорвались с привязи и напали на ребенка. Ранее стало известно, что владелец набросившихся на ребенка собак не кормил животных десять дней, и те сорвались с цепи. Отцу мальчика пришлось собственноручно собирать и упаковывать фрагменты лица сына, чтобы отправить врачам.

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