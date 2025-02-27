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23:23, 27 февраля 2025Спорт

Губерниев прокомментировал смерть Спасского

Губерниев: Спасский был одним из символов поколения
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал смерть десятого чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского. Его цитирует Metaratings.

«Любой шахматный король — достояние человечества. Он был одним из символов поколения. Когда такие люди уходят, человечество сиротеет. Он гений. Долгие годы олицетворял великое противостояние в шахматах», — заявил Губерниев. Он также выразил соболезнования родным и близким Спасского.

О смерти 88-летнего Спасского стало известно ранее 27 февраля. Новостью поделился президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, но причину смерти не назвал.

Спасский завоевал титул чемпиона мира по шахматам в 1969 году, победив соотечественника Тиграна Петросяна. В 1972 году Спасский уступил американцу Роберту Фишеру в матче за мировую шахматную корону. В 1976-м шахматист эмигрировал во Францию, в 2012 вернулся в Россию и спустя год получил российский паспорт.

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