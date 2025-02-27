Предсказан курс рубля в марте

Экономист Григорьев допустил укрепление рубля до 80 за доллар в марте

Сейчас соотношение рубля и доллара зависит прежде всего от геополитики и в значительной степени от психологии, от слухов, ожиданий, предположений и так далее, убежден кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он предсказал будущее курса в марте 2025 года.

«То, что новый президент США [Дональд Трамп] демонстрирует совершенно другое отношение к России, чем его предшественник, здесь и разговор с [главой России] Владимиром Владимировичем [Путиным], и встреча российской и американской делегаций в Эр-Рияде, некий обмен позитивными сигналами оказывает колоссальное воздействие на рынок. Он связан, если не с отменой, то с ослаблением санкций, что, конечно, поднимает оптимизм инвесторов. В условиях смягчения санкционных ограничений российская экономика будет более устойчивой и, соответственно, рубль будет более крепким», — поделился эксперт.

Он пояснил, что при смягчении санкционных ограничений облегчится доступ валюты в страну. Если же увеличивается ее предложение, то спрос начнет снижаться, а курсовое соотношение выравниваться.

«Если восстановившийся российско-американский диалог будет продолжаться примерно в таком же ключе, то, скорее всего, рубль будет укрепляться и дальше, возможно, до 82-83 рублей за доллар, может быть, даже больше. Я бы назвал интервал 80-83. Если же снова возникнут сложности, трения, проблемы, или вмешаются наши финансовые власти, которым не очень выгоден крепкий рубль, тогда укрепление прекратится. Так бы я оценил события, которые мы можем в марте увидеть», — спрогнозировал Григорьев.

Ранее российский Центробанк понизил официальный курс доллара. По расчетам на среду, 26 февраля, он составлял 86 рублей (минус 1,57 рубля).

Днем ранее, 25 февраля, курс доллара на внебиржевом рынке падал ниже 85 рублей впервые с августа 2024 года.

