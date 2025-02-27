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05:00, 27 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Предсказан курс рубля в марте

Экономист Григорьев допустил укрепление рубля до 80 за доллар в марте
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Сейчас соотношение рубля и доллара зависит прежде всего от геополитики и в значительной степени от психологии, от слухов, ожиданий, предположений и так далее, убежден кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он предсказал будущее курса в марте 2025 года.

«То, что новый президент США [Дональд Трамп] демонстрирует совершенно другое отношение к России, чем его предшественник, здесь и разговор с [главой России] Владимиром Владимировичем [Путиным], и встреча российской и американской делегаций в Эр-Рияде, некий обмен позитивными сигналами оказывает колоссальное воздействие на рынок. Он связан, если не с отменой, то с ослаблением санкций, что, конечно, поднимает оптимизм инвесторов. В условиях смягчения санкционных ограничений российская экономика будет более устойчивой и, соответственно, рубль будет более крепким», — поделился эксперт.

Он пояснил, что при смягчении санкционных ограничений облегчится доступ валюты в страну. Если же увеличивается ее предложение, то спрос начнет снижаться, а курсовое соотношение выравниваться.

«Если восстановившийся российско-американский диалог будет продолжаться примерно в таком же ключе, то, скорее всего, рубль будет укрепляться и дальше, возможно, до 82-83 рублей за доллар, может быть, даже больше. Я бы назвал интервал 80-83. Если же снова возникнут сложности, трения, проблемы, или вмешаются наши финансовые власти, которым не очень выгоден крепкий рубль, тогда укрепление прекратится. Так бы я оценил события, которые мы можем в марте увидеть», — спрогнозировал Григорьев.

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Днем ранее, 25 февраля, курс доллара на внебиржевом рынке падал ниже 85 рублей впервые с августа 2024 года.

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