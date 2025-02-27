Набиуллина оценила необходимость высокой ключевой ставки

Набиуллина: Ключевая ставка в 21 процент нужна для замедления инфляции

Банк России держит ключевую ставку на уровне 21 процента, так как это необходимо для замедления инфляции до четырех процентов. Об этом напомнила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее процитировало ТАСС.

Данное заявление прозвучало в ходе ежегодной встречи с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Ранее в Банке России заявили о необходимости продолжать жесткую денежно-кредитную политику дольше, чем планировалось. Регулятор спрогнозировал, что в 2025 году годовая инфляция снизится до семи-восьми процентов, а к четырем процентам возвратится в 2026 году.

Между тем в ВТБ полагают, что ключевая ставка останется на отметке 21 процент в течение всего 2025 года. Однако там не ждут, что и 2026 год пройдет в условиях нынешних ставок.

В свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Решетников заверил, что правительство и ЦБ договорились о перечне мер, которые позволят регулятору оперативнее начать смягчение денежно-кредитной политики.