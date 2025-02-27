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09:45, 27 февраля 2025Экономика

Nissan захотела уволить гендиректора после провала слияния с Honda

Bloomberg: Nissan захотела уволить гендиректора после провала слияния с Honda
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Японская автомобилестроительная компания Nissan Motor захотела отправить своего гендиректора Макото Утиду в отставку после неудавшегося слияния с Honda Motor. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что совет директоров принял это решение из-за низких кредитных рейтингов предприятия и провала переговоров о слиянии с Honda. В начале февраля Утида сообщал о готовности оставить свой пост в случае необходимости, однако пожелал остаться, пока не стабилизирует бизнес Nissan, подчеркивает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Nissan с «BBB-» до «мусорного» «BB+» с негативным прогнозом.

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