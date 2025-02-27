Россиянка побывала в Италии и раскрыла один странный закон в стране

Россиянка побывала в Италии и раскрыла особенности домов, которые она сочла странными. Своими наблюдениями о местных правилах и законах она поделилась в блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Автор обратила внимание, что в Италии здания строят с нулевого этажа. «Первый итальянский этаж эквивалентен нашему второму, второй этаж — это наш третий и так долее», — пояснила она.

Более того, в стране нумеруют не дома, а подъезды — такое встречается в старых кварталах с очень плотной застройкой. Блогерша также заметила, что многие итальянцы на почтовых ящиках указывают не номера квартир, а имена, фамилии и даже род занятий.

Еще одной странностью россиянка назвала запрет на самостоятельную замену внешних ставней. «Ставни и жалюзи на окнах нельзя поставить по собственному желанию, перекрасить или переделать на свой вкус и цвет — неважно, живете вы в съемном жилье или являетесь его собственником», — написала она. По ее словам, это важно для сохранения общего архитектурного стиля.

Ранее другая российская тревел-блогерша описала отличия европейских стран от ее родины. По ее словам, в России никогда не будет так же, как в Норвегии или Финляндии.