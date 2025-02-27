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11:59, 27 февраля 2025Спорт

Тарасова сообщила о выборе фигуристов-участников отбора на Олимпиаду

Тарасова заявила, что Россия выбрала фигуристов для отбора на Олимпиаду-2026
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Россия выбрала фигуристов для участия в отборе на Олимпийские игры-2026. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, слова которой приводит РБК.

По ее мнению, выбор не был сложным. При этом специалист не стала называть конкретные фамилии. «Как же вам я, старший тренер сборной, скажу про то, кого я вижу сегодня на Олимпийских играх? Остальным всем заканчивать тогда? У нас все-таки соревнования», — заявила Тарасова.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026. В квалификационных соревнованиях, которые пройдут в Пекине в сентябре 2025 года, смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных фигуристов стали Игры в Пекине. В Китае Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Александра Трусова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли бронзу. Также сборная России изначально выиграла командный турнир, однако позднее переместилась на третью строчку из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

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