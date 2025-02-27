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14:30, 27 февраля 2025Забота о себе

Врач раскрыл способы облегчить кашель при простуде

Терапевт Гончаров посоветовал увлажнять помещение, чтобы облегчить кашель
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и кардиолог Игорь Гончаров рассказал, как можно облегчить кашель при простуде. Способы сделать это он перечислил порталу «Медздрав.инфо».

По словам Гончарова, чтобы облегчить кашель, нужно увлажнять воздух и проветривать помещение. Важно также пить теплые напитки, такие как вода и компот, маленькими глотками, и принимать микстуры с солодкой. Кроме того, доктор посоветовал спать с приподнятым изголовьем, чтобы меньше кашлять во сне.

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Терапевт предупредил, что если кашель становится спазматическим и сопровождается свистом, необходимо обращаться к врачу, так как это может быть симптомом коклюша. Кроме того, Гончаров призвал получить консультацию доктора и не лечиться самостоятельно, если кашель доводит до рвоты.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов оценил способность лука и чеснока бороться с простудой. Он посоветовал не надеяться на них при серьезной инфекции.

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