Врач раскрыл способы облегчить кашель при простуде

Терапевт Гончаров посоветовал увлажнять помещение, чтобы облегчить кашель

Врач-терапевт и кардиолог Игорь Гончаров рассказал, как можно облегчить кашель при простуде. Способы сделать это он перечислил порталу «Медздрав.инфо».

По словам Гончарова, чтобы облегчить кашель, нужно увлажнять воздух и проветривать помещение. Важно также пить теплые напитки, такие как вода и компот, маленькими глотками, и принимать микстуры с солодкой. Кроме того, доктор посоветовал спать с приподнятым изголовьем, чтобы меньше кашлять во сне.

Терапевт предупредил, что если кашель становится спазматическим и сопровождается свистом, необходимо обращаться к врачу, так как это может быть симптомом коклюша. Кроме того, Гончаров призвал получить консультацию доктора и не лечиться самостоятельно, если кашель доводит до рвоты.

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