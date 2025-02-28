Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
0:2
2-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мх
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|19-й тур
Штутгарт
Сегодня
22:30 (Мск)
Бавария
Германия — Бундеслига|24-й тур
Монако
Сегодня
22:45 (Мск)
Реймс
Франция — Лига 1|24-й тур
Фиорентина
Сегодня
22:45 (Мск)
Лечче
Италия — Серия А|27-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ — регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
17:27, 28 февраля 2025Спорт

Американский хоккеист оценил возможное отсутствие сборной России на Олимпийских играх

Американский хоккеист Барбер: Если Россия не поедет на Игры, это будет нечестно
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Райли Барбер

Райли Барбер. Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Globallookpress.com

Американский нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Райли Барбер оценил возможное отсутствие сборной России на Олимпийских играх-2026. Его слова приводит «РБ Спорт».

По мнению спортсмена, если Россия не поедет на Игры, это будет нечестно. «Медаль нельзя будет назвать действительно золотой, если в турнире не играла одна из лучших сборных. В России слишком много хороших игроков, чтобы ее отцеплять. Если эти ребята не смогут поехать на Олимпиаду, это будет очень печально. Они столько работали, чтобы туда попасть», — заявил он, выразив надежду на позитивное разрешение вопроса и допуск команды.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила санкции в отношении сборной России и не допустила команду к чемпионату мира 2026 года. При этом решение о выступлении россиян на Олимпиаде в Италии будет принято после выборов президента Международного олимпийского комитета (МОК) в марте 2025-го. В случае положительного вердикта российская команда сыграет на ОИ с США, Словакией и Латвией в группе С.

Сборная России отстранена от международных турниров с конца февраля 2022 года. Последним крупным соревнованием для отечественных хоккеистов были Олимпийские игры-2022, где команда завоевала серебряные медали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это крах изоляции». Прямые перелеты и назначение посла. О чем договорились Россия и США в Стамбуле?

      В российском городе нетрезвые мужчины сдули танк

      В США назвали Су-35 преимуществом России

      Латвия передала Украине несколько десятков авто для своей обороны

      Центробанк повысил официальный курс доллара

      Россияне старше 50 лет раскрыли предпочтения в путешествиях

      Бывшего зампреда правительства российского региона арестовали

      Генштаб ВСУ назвал самые активные направления в зоне СВО

      В Роскомнадзоре прокомментировали сбой в работе банковских приложений

      Неуправляемый автобус протаранил машины, задавил пешехода и снес остановку с людьми в Петербурге. Момент аварии попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше