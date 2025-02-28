Американский хоккеист оценил возможное отсутствие сборной России на Олимпийских играх

Американский хоккеист Барбер: Если Россия не поедет на Игры, это будет нечестно

Американский нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Райли Барбер оценил возможное отсутствие сборной России на Олимпийских играх-2026. Его слова приводит «РБ Спорт».

По мнению спортсмена, если Россия не поедет на Игры, это будет нечестно. «Медаль нельзя будет назвать действительно золотой, если в турнире не играла одна из лучших сборных. В России слишком много хороших игроков, чтобы ее отцеплять. Если эти ребята не смогут поехать на Олимпиаду, это будет очень печально. Они столько работали, чтобы туда попасть», — заявил он, выразив надежду на позитивное разрешение вопроса и допуск команды.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила санкции в отношении сборной России и не допустила команду к чемпионату мира 2026 года. При этом решение о выступлении россиян на Олимпиаде в Италии будет принято после выборов президента Международного олимпийского комитета (МОК) в марте 2025-го. В случае положительного вердикта российская команда сыграет на ОИ с США, Словакией и Латвией в группе С.

Сборная России отстранена от международных турниров с конца февраля 2022 года. Последним крупным соревнованием для отечественных хоккеистов были Олимпийские игры-2022, где команда завоевала серебряные медали.