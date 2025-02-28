Названа одна из главных причин увольнений рабочих в России

«Мигрант Сервис»: Игнорирование гонки зарплат способствует текучести кадров

Игнорирование руководителями компаний зарплатной гонки является одной из главных причин увольнений линейных сотрудников (работников, выполняющих базовые функции на предприятиях). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

Эксперт отметил, что отечественные компании часто не успевают адаптироваться к стремительным изменениям на рынке труда. Речь идет в том числе о возросших зарплатных ожиданиях соискателей и действующих сотрудников. Текучести кадров способствует также медленное согласование изменений окладов. «Подобные процессы могут привести к потере значимых сотрудников», — пояснил Кладов.

В то же время повышение зарплат не всегда способствует удержанию действующих работников, добавил он. В этом плане руководителям компаний важно находить баланс между материальными и нематериальными стимулами, адаптируя их под текущие потребности сотрудников. Во избежание потери важных работников Кладов посоветовал компаниям обеспечивать работников общежитием, организовывать питание и предоставлять корпоративный транспорт, а также оказывать помощь в переезде родственников сотрудников.

Ранее в «Мигрант Сервисе» рассказали о средней зарплате линейного персонала в России. Согласно данным платформы, в декабре 2024 года показатель составил 115 тысяч рублей. Больше всего среди всех представителей подобных профессий зарабатывали складские рабочие (в среднем 136 тысяч), а наименьший оклад оказался у уборщиков (77 тысяч).