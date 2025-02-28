Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:02, 28 февраля 2025Наука и техника

Apple объяснила ключевой недостаток дешевого iPhone

Apple объяснила отсутствие быстрой зарядки в iPhone 16e предпочтениями клиентов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

В корпорации Apple объяснили, почему новый iPhone 16e не получил поддержку магнитной зарядки MagSafe. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа сослались на IT-автора Джона Грубера, который общался с представителями компании. По его словам, в Apple рассказали, что iPhone 16e остался без быстрой беспроводной зарядки, так как «целевая аудитория смартфона обходится без нее». При этом многие журналисты назвали отсутствие MagSafe ключевым недостатком 16e.

Грубер добавил, что неназванный представитель IT-гиганта рассказал, что покупатели недорогих смартфонов чаще предпочитают проводную зарядку. «Клиенты вообще не пользуются индукционной зарядкой», — процитировал источника в Apple Джон Грубер.

Стандарт MagSafe появился в 2020 году и впервые был внедрен в смартфонах серии iPhone 12. С помощью находящегося под корпусом телефона магнита обеспечивается точное расположение зарядного устройства. Кроме того, с MagSafe смартфоны Apple могут заряжаться с мощностью 25 ватт, тогда как без него — 7,5 ватта.

«Одно дело, если зарядка с помощью кабеля — это намеренное предпочтение для покупателей iPhone 16e. Но если Apple думает, что ее клиентам будет все равно только потому, что они привыкли заряжать смартфон по проводу, не уверены, что это справедливое суждение», — заключили журналисты 9to5Mac.

Ранее специалисты агентства CIRP предположили, что корпорация Apple намерена выпускать недорогие смартфоны каждый год. Согласно их прогнозу, примерно через год фирма представит iPhone 17e.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это крах изоляции». Прямые перелеты и назначение посла. О чем договорились Россия и США в Стамбуле?

      Макрон пригрозил США ответными мерами за пошлины

      Внучка расправилась с бывшим мэром российского города и его женой с помощью яда и азота

      Москвичей предупредили о скачке давления

      Сотни россиян застряли на Маврикии из-за циклона «Гаранс»

      Дорогу из России в Грузию снова закрыли

      Рассказывающая о расправе над бывшим мэром Самары женщина попала на видео

      Внучка рассказала о помогавшем ей расправиться с экс-мэром российского города сообщнике

      В российском городе нетрезвые мужчины сдули танк

      В США назвали Су-35 преимуществом России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше