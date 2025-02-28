Опубликовано видео кражи золотого унитаза «Америка» из резиденции Черчилля

BBC: В Великобритании опубликовали кадры кражи золотого унитаза «Америка»

Видео кражи золотого унитаза из бывшей резиденции Уинстона Черчилля в Великобритании обнародовали в суде. Его опубликовало «Би-би-си» (BBC).

24 февраля в Великобритании начались слушания по делу о краже золотого унитаза из Бленхеймского дворца в Оксфорде. Сторона обвинения поделилась в суде новыми подробностями о том, как воры осуществили свой план в сентябре 2019 года. Им потребовалось пять минут, чтобы украсть сатирическую работу известного концептуального художника Маурисио Кателлана под названием «Америка».

Выполненный из 18-каратного золота, унитаз весил около 98 килограммов и был застрахован на 4,8 миллиона фунтов (526 миллионов рублей по современному курсу). Стоимость золота, из которого он сделан, на тот момент составляла 2,8 миллиона фунтов (306 миллионов рублей по современному курсу).

На видео, которое показали суду, два автомобиля появляются в кадре и на большой скорости подъезжают к дворцу. Из машин выходят трое мужчин, проникают внутрь через окно и быстро выбираются из него же спустя несколько минут. На съемке видно, как один из преступников несет в руке золотой стульчак и бросает его в салон. Затем обе машины уезжают, им наперерез бегут охранники.

Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов нашла и арестовала четвертого подозреваемого в краже древнего шлема Коцофенешти. Ограбление исторического музея в городе Ассен, где проходила выставка древних румынских сокровищ, произошло 25 января.