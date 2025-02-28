Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:22, 28 февраля 2025Из жизни

Опубликовано видео кражи золотого унитаза «Америка» из резиденции Черчилля

BBC: В Великобритании опубликовали кадры кражи золотого унитаза «Америка»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Видео кражи золотого унитаза из бывшей резиденции Уинстона Черчилля в Великобритании обнародовали в суде. Его опубликовало «Би-би-си» (BBC).

24 февраля в Великобритании начались слушания по делу о краже золотого унитаза из Бленхеймского дворца в Оксфорде. Сторона обвинения поделилась в суде новыми подробностями о том, как воры осуществили свой план в сентябре 2019 года. Им потребовалось пять минут, чтобы украсть сатирическую работу известного концептуального художника Маурисио Кателлана под названием «Америка».

Выполненный из 18-каратного золота, унитаз весил около 98 килограммов и был застрахован на 4,8 миллиона фунтов (526 миллионов рублей по современному курсу). Стоимость золота, из которого он сделан, на тот момент составляла 2,8 миллиона фунтов (306 миллионов рублей по современному курсу).

На видео, которое показали суду, два автомобиля появляются в кадре и на большой скорости подъезжают к дворцу. Из машин выходят трое мужчин, проникают внутрь через окно и быстро выбираются из него же спустя несколько минут. На съемке видно, как один из преступников несет в руке золотой стульчак и бросает его в салон. Затем обе машины уезжают, им наперерез бегут охранники.

Материалы по теме:
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в ДрезденеВоры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
25 ноября 2019
Взяли за копейку Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Взяли за копейкуАрабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
13 января 2019
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021

Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов нашла и арестовала четвертого подозреваемого в краже древнего шлема Коцофенешти. Ограбление исторического музея в городе Ассен, где проходила выставка древних румынских сокровищ, произошло 25 января.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

      Макрон назвал ошибкой отказ размещать европейские войска на Украине

      Трамп встретил Зеленского в Белом доме словами «он при полном параде»

      Россиянин отсудил сотни тысяч рублей за скользкий тротуар

      Внучка экс-мэра Самары в деталях описала убийство дедушки и бабушки. Она заморозила тела азотом, расчленила и раскидала по городу

      Датские журналисты помогли российским военным поразить штаб ВСУ в Сумской области

      В сербском клубе объяснили российский флаг и «Катюшу» на матче

      В СК потребовали ареста литовского наемника после интервью о расправах на военными РФ

      Будущий канцлер Германии призвал полагаться в ядерном сдерживании на Францию

      Появилось видео с российскими военными на захваченном немецком танке Leopard ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше