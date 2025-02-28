Овечкин провел худший матч в сезоне по коэффициенту полезности

Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «-4» в игре с «Сент-Луисом»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин закончил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луис Блюз» с коэффициентом полезности «-4». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это худший матч для россиянина по этому показателю в сезоне. Овечкин нанес четыре броска по воротам соперника и не отметился результативными действиями.

Игра прошла в ночь на 28 февраля и завершилась со счетом 5:2 в пользу «Сент-Луиса». В составе победителей двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Павел Бучневич.

Овечкин забросил 883 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин отстает от рекордсмена по этому показателю канадца Уэйна Гретцки на 11 голов.