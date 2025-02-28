Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:48, 28 февраля 2025Экономика

В Италии поставили памятник Чингизу Айтматову

Памятник советскому писателю Чингизу Айтматову поставили в Риме
Виктория Клабукова
Чингиз Айтматов

Чингиз Айтматов. Фото: Elke Wetzig / Wikimedia

В Италии появился памятник Чингизу Айтматову. Снимками с церемонии открытия мемориала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поделилась невестка советского драматурга Сабира Айтматова.

Монумент поставили в Риме в районе Париоли, в парке «Вилла Грациоли». Реализацию проекта в течение трех лет курировал посол Киргизии. Автором изваяния стал уроженец Киргизской Республики Алексей Морозов. На открытии присутствовало руководство Министерства культуры Италии, МИД и мэрий нескольких итальянских городов. Также среди почетных гостей церемонии были члены семьи Айтматова и представители киргизской диаспоры в Италии.

Это первый памятник Айтматову в Европе, и, по словам родственницы писателя, это свидетельствует о глубоком уважении к его творчеству за рубежом. «Для нас честь присутствовать на этом историческом событии и видеть, как имя Чингиза Айтматова получает заслуженное признание далеко за пределами Кыргызстана», — написала Айтматова в соцсети.

Чингиз Торекулович Айтматов родился в 1928 году в Киргизии. Всесоюзную известность и популярность ему принесла повесть «Джамиля» (1958). Самыми известными произведениями писателя являются романы «И дольше века длится день» («Буранный полустанок»), «Плаха», повести «Белый пароход» и «Пегий пес, бегущий краем моря». Айтматов стал лауреатом Ленинской и трех Госпремий СССР. После перестройки был назначен послом СССР в Люксембурге, до марта 2008 года занимал пост посла Киргизии в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Франции.

Ранее памятник Александру Пушкину предложили разместить в Камеруне. Предложение было вдохновлено теорией о камерунских корнях поэта. Другой мемориал русскому поэту уже установлен в Танзании.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США выдали согласие на назначение нового посла России

      Бразильский футболист ЦСКА рассказал об адаптации в Москве

      Звезда 80-х приехал в Москву с концертом и отказался пить с русскими

      Назван самый залайканный контент в российских соцсетях

      Москва сочла «рычаг» Каи Каллас бумерангом

      Пьяный мужчина разделся догола и потер трусами лицо сотрудника аэропорта на глазах детей

      Кличко заявил об увольнении сотрудников администрации после обысков

      В РСПП отказались считать высокую инфляцию главным вызовом для россиян

      Овечкин обратился к Дзюбе перед возобновлением сезона в РПЛ

      Предотвращена атака ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше