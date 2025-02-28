В Италии поставили памятник Чингизу Айтматову

Памятник советскому писателю Чингизу Айтматову поставили в Риме

В Италии появился памятник Чингизу Айтматову. Снимками с церемонии открытия мемориала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поделилась невестка советского драматурга Сабира Айтматова.

Монумент поставили в Риме в районе Париоли, в парке «Вилла Грациоли». Реализацию проекта в течение трех лет курировал посол Киргизии. Автором изваяния стал уроженец Киргизской Республики Алексей Морозов. На открытии присутствовало руководство Министерства культуры Италии, МИД и мэрий нескольких итальянских городов. Также среди почетных гостей церемонии были члены семьи Айтматова и представители киргизской диаспоры в Италии.

Это первый памятник Айтматову в Европе, и, по словам родственницы писателя, это свидетельствует о глубоком уважении к его творчеству за рубежом. «Для нас честь присутствовать на этом историческом событии и видеть, как имя Чингиза Айтматова получает заслуженное признание далеко за пределами Кыргызстана», — написала Айтматова в соцсети.

Чингиз Торекулович Айтматов родился в 1928 году в Киргизии. Всесоюзную известность и популярность ему принесла повесть «Джамиля» (1958). Самыми известными произведениями писателя являются романы «И дольше века длится день» («Буранный полустанок»), «Плаха», повести «Белый пароход» и «Пегий пес, бегущий краем моря». Айтматов стал лауреатом Ленинской и трех Госпремий СССР. После перестройки был назначен послом СССР в Люксембурге, до марта 2008 года занимал пост посла Киргизии в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Франции.

Ранее памятник Александру Пушкину предложили разместить в Камеруне. Предложение было вдохновлено теорией о камерунских корнях поэта. Другой мемориал русскому поэту уже установлен в Танзании.