Считавший унижением получение нейтрального статуса чемпион ОИ призвал россиян его получить

Васильев о нейтральном статусе для спортсменов РФ: Надо с чего-то начинать

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о возвращении российских спортсменов на международные турниры в статусе нейтральных атлетов. Его слова приводит ВсеПроСпорт.

Он призвал спортсменов соглашаться на эти условия. «Если сейчас будем упираться из-за флага, можем вообще не попасть на Олимпийские игры», — заявил бывший биатлонист.

Васильев добавил, что его позиция заключается в выступлении россиян с флагом и гимном. «Другое дело, что в нынешней ситуации возвращение российских спортсменов надо начать хоть с чего-то», — заявил он.

Два месяца назад, в декабре 2024-го, Васильев назвал унижением получение нейтрального статуса. «Я против, потому что спортсмены представляют нашу страну. Чувство собственного достоинства должно присутствовать?!» — заявил он.