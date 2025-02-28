«Северсталь» раскритиковала запрет привлекать мигрантов к строительству

«Северсталь» увидела риски в запрете мигрантам работать на вологодских стройках

Решение властей Вологодской области запретить мигрантам работать на стройках может помешать десяткам проектов, в том числе инвестиционной программе «Северстали» на череповецкой промышленной площадке, говорится в комментарии, опубликованном на сайте компании.

В сообщении отмечается, что в условиях острого дефицита кадров такой шаг «вызывает серьезные риски», а особая озабоченность связана с их влиянием «на возможность дальнейшего строительства уникального комплекса по производству железорудных окатышей». Эту деятельность в «Северстали» назвали одной из ключевых в рамках исполнения федерального проекта «Чистый воздух» и дальнейшей работы по указам главы государства, направленным на реализацию национальных целей в экологической сфере. Также там уточнили, что запуск новой производственной технологии, позволяющей гарантированно снизить выбросы опасных загрязняющих веществ на 50 процентов, «не сможет быть реализован в случае исполнения постановления в установленные сроки».

Среди других «не менее значимых последствий» остановки реализации проекта в компании, в частности, перечислили угрозу разрыва контрактов с «ключевым поставщиком оборудования» из Китая и невыполнение обязательств по созданию 327 высокотехнологичных рабочих мест. Критику принятого решения производитель стали объяснил в том числе тем, что «руководство компании неоднократно инициировало диалог с региональными властями и местным бизнес-сообществом», но конструктивного взаимодействия добиться не удалось.

Ранее в пятницу стало известно, что вологодский губернатор Георгий Филимонов запретил привлекать иностранцев для монтажа промышленных машин, строительства зданий как жилых, так и нежилых, инженерных сооружений, а также к сносу строений. Как следует из документа, мигранты в этом российском регионе не смогут также заниматься ремонтом и выполнять отделочные работы.