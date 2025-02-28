В России прокомментировали слова Трампа об уважении к Зеленскому

Депутат Чепа призвал не спешить с выводами относительно позиции США по Украине

Не стоит спешить с выводами относительно позиции США по Украине, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат прокомментировал «Ленте.ру» слова президента США Дональда Трампа о его уважении к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Ранее Трамп заявил, что очень уважает украинского лидера Владимира Зеленского.

«Трампа надо судить не по словам, а по действиям. Мы посмотрим, как пройдут переговоры, насколько Трамп будет готов подписать соглашение и насколько оно будет связывать Украину, и после этого будем делать выводы. В любом случае Трамп действовал и будет действовать только в интересах США, и из этого исходят все его заявления и выступления», — отметил Чепа.

Ранее Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером ответил на вопрос, считает ли он украинского лидера Владимира Зеленского диктатором до сих пор. «Разве я это говорил?» — открестился политик от своих прежних высказываний.

19 февраля Дональд Трамп резко раскритиковал Зеленского на своей странице в соцсети Truth Social и назвал его диктатором, не желающим проводить выборы в собственной стране. По словам американского лидера, украинский президент разрушил страну в результате своей политики и позиции по вооруженному конфликту.

Президента России Владимира Путина американский лидер, в свою очередь, отказался считать диктатором, подчеркнув, что «не использует эти слова легкомысленно».