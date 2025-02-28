Суд отменил решение о смягчении лечения в психбольнице якутскому шаману

Приморский суд отменил решение о смягчении режима лечения шаману Габышеву

Приморский краевой суд отменил решение Уссурийского районного суда, смягчившего тип лечения якутскому шаману Александру Габышеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Приморский суд направил дело на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд в ином составе.

В конце декабря 2024 года суд заменил шаману принудительные меры лечения специализированного типа на принудительное лечение общего типа. Продолжать лечение он должен был в той же психиатрической больнице в Уссурийске, где и находился. Однако прокуратура не согласилась с выводами суда и обжаловала такое решение.

Габышев известен своим походом на Москву. В июле 2021 года Якутский городской суд направил его на принудительное лечение, признав невменяемым на основании психолого-психиатрической экспертизы. Защита добивалась перевода Габышева в психбольницу общего типа, но ей не раз отказывали.