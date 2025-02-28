Хинштейн рассказал о трагическом происшествии в Курской области. Что там случилось?

Хинштейн: ДТП под Курском с 4 погибшими произошло из-за плохой видимости

Массовое ДТП произошло на трассе в Курской области, там столкнулись 12 машин, шесть из которых — грузовые. Четырех человек, попавших в эту аварию, спасти не удалось, еще пятеро пострадали. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, у трех пострадавших легкие ранения, двое находятся в тяжелом состоянии.

«На месте работают все оперативные службы, ведутся следственные действия», — написал Хинштейн. Предварительной причиной ДТП он назвал плохую видимость из-за плотного тумана.

Врио главы региона заверил, что, прибыв на место происшествия, постарался поддержать родственников погибших. «Обязательно окажем всю необходимую помощь. Выражаю искреннее соболезнования тем, кто потерял в этом ДТП своих родных и близких», — добавил он.

Всех пострадавших доставили в Курскую областную больницу. Хинштейн пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и подчеркнул, что врачи сделают все возможное, чтобы поставить людей на ноги.

Ранее в Белгороде автомобиль «разорвало» от столкновения с бетонным укрытием

До этого в феврале сообщалось еще об одном масштабном ДТП. В Белгороде скрывавшийся от ДПС пьяный водитель на автомобиле врезался в бетонное укрытие, его машину «разорвало» на части.

По словам полицейских, авария произошла 22 февраля около 8 утра на пересечении проспекта Ватутина и улицы Автомобилистов. Водитель автомобиля Toyota Crown проигнорировал законные требования сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться.

В районе дома №37 по улице Щорса водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на железобетонное укрытие. В результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения. За рулем находился 19-летний местный житель. Результаты освидетельствования показали, что он был пьян.

В России появились новые способы оформления ДТП

В начале февраля сообщалось, что в России вступили в силу новые правила оформления ДТП без участия сотрудников Госавтоинспекции. Соответствующие поправки внесены в закон «Об ОСАГО».

Теперь автомобилисты могут оформлять факт аварии в электронном виде через сайты и мобильные приложения страховой компании, а также информационных систем Российского союза автостраховщиков. Таким образом в России произошло расширение возможностей электронного оформления ДТП в ОСАГО.

Юрист рассказал о главных изменениях в ПДД в 2025 году

В 2025 году главные изменения в правилах дорожного движения (ПДД) коснулись сумм и сроков уплаты штрафов, сообщил ранее юрист, член Ассоциации юристов России Никита Тарновский.

«Штрафы подняли на 50 процентов, и, самое главное, теперь нет скидки в половину стоимости штрафа за его быструю оплату. Теперь это 25 процентов, но зато дали дополнительное время — 30 дней вместо 20», — поделился эксперт.

Важным дополнением, о котором давно просили как обычные граждане, так и союзы автолюбителей, он назвал ставшую возможной регистрацию автомобиля без полисов ОСАГО. Также, по его словам, теперь можно снимать авто с учета сразу после продажи без какого-то ожидания.

Кроме того, водительские права теперь можно предъявить в электронном виде через сервис «Госуслуги Авто». Ремни безопасности в автомобиле обязательно должны быть исправны. На них не должно быть надрезов, они должны полноценно вытягиваться и фиксироваться, добавил юрист.

Кроме того, с 1 января в России вступили в силу и другие изменения для автовладельцев и водителей. Так, произошло плановое повышение утилизационного сбора, взимаемого при ввозе импортных автомобилей, а также повышены акцизы на топливо и моторные масла.